フラット35の最低金利が初めて3パーセントを超えました。【映像】「フラット35」最低金利 初の3％超住宅金融支援機構は、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」の6月の適用金利を発表しました。返済期間が21年以上、35年以下の最低金利は、3.21％に引き上げられました。3％を超えるのは、現行制度になった2017年10月以降で初めてです。今年1月に2％を超えてから、5カ月で1％あまり上昇しました。長期金利の上昇が主な