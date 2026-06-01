韓国中部・大田市にある防衛・航空産業大手企業の工場で爆発が起き7人が死傷しました。【映像】防衛産業大手の工場で爆発 現場付近の様子火薬を洗浄する工程で爆発したとみられます。韓国メディアによりますと、午前11時ごろ、大田市のハンファエアロスペースの工場で、「爆発音が聞こえた」「大量の煙が出ている」と消防に通報が相次ぎました。ハンファエアロスペースは事故原因について、ロケットの推進体を作る際、火薬
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