第2次トランプ政権が発足してからおよそ1年半で、連邦政府で勤務していた弁護士、1万人以上が離職したとアメリカメディアが報じました。【映像】トランプ氏「自ら辞めたのではなく解雇されたのだ」ニューヨーク・タイムズは5月31日、2024年末時点で連邦政府で働いていた弁護士のうち、およそ5人に1人が今年3月までに退職していたと報じました。2025年1月に発足した第2次トランプ政権は連邦政府で勤務していた1万人以上の弁護