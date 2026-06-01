「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和の音楽界をけん引した作詞家橋本淳（はしもと・じゅん）さん（本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）が5月21日午前8時25分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去した。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。橋本さんはアイドルソングからアニメ主題歌まで幅広いジャンルの約2000曲を作った。◆主な作品＜1＞黄色いレモン（藤浩一、望月浩）＜2＞ブルー・シャトウ（ジャッキー吉川