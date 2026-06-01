車の整備業者に無償で車両の運搬をさせていたことが下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は近く、ホンダ系のディーラーに対し、再発防止を求める勧告を出す方針を固めました。【映像】下請法違反で勧告を受けた「ホンダ茨城南」関係者によりますと、茨城県で店舗を展開する「ホンダ茨城南」は、2024年秋からのおよそ1年間、車の修理や車検の点検業務を委託する10数社に対し、車の引き取りや引き渡しを無償でさせていまし