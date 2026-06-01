名古屋市南区で横断歩道を渡っていた男女２人がスイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡した事故で、死亡した男性は横断歩道から約１００メートル先の路上に倒れていたことが、捜査関係者への取材でわかった。愛知県警は、運転手の男（８５）が、衝突後に男性を引きずったまま蛇行運転したとみて詳しい状況を調べている。男は５月２９日、勤務する「名古屋スイミングクラブ」（名古屋市南区）の送迎用マイクロバスを運転。