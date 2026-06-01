俳優吉沢亮（32）が1日、都内で、第35回日本映画批評家大賞授賞式典に登壇した。昨年一大ブームを巻き起こした映画「国宝」で主演を務め、好演が評価された。「国宝」は作家・吉田修一氏（57）の同名小説の映画化作品。吉沢が主人公・立花喜久雄の50年の人生を、少年期を演じた黒川想矢（16）と演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将