中東情勢などの影響で食品の値上げが相次いでいます。【映像】ニッスイやキッコーマンが値上げキッコーマンは、9月の納品分から「しょうゆ」や「つゆ類」など290品目あまりを最大で22％値上げします。物流費や原材料費などの上昇が原因で、中東情勢の影響は織り込んでいないとしています。ニッスイも9月の納品分から家庭用の冷凍食品や加工食品を最大でおよそ17％値上げします。今年に入って2度目の値上げです。原材料価