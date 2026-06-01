5月31日の公演をもってグループとしての活動を終了した嵐の最新曲『Five』が6月1日、『デイリーデジタルシングル』1位に輝きました。2026年3月4日に配信開始された『Five』は、『オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング』で0.2万DLを記録し、1位を獲得。5月29日付で11位、5月30日付では3位と順位を上げ、活動終了を迎えた5月31日付で1位となりました。 また、1位の『Five』をはじめ、10位に『感謝カンゲキ雨嵐』、11