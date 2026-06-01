俳優北村匠海（28）が1日、都内で、第35回日本映画批評家大賞授賞式典に登壇した。闇バイトから抜け出そうとする若者3人の3日間の逃亡劇を描いた映画「愚か者の身分」での演技が高く評価され、主演男優賞を受賞した。受賞に際し「何故自分なのか、というのが率直な感想ではありました」と思いを語った。受賞理由を読み「自分がこれまで歩んできた役者人生を全肯定してくれる言葉が並んでいました」と感謝し、「何かチャレンジをし