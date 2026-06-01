リヴァプールの監督を退任したアルネ・スロット氏が在任期間を振り返りつつ、ファンへの感謝を綴った。ユルゲン・クロップ前監督の後任という難しい役割を任されたスロット氏は、就任初年度にいきなりプレミアリーグを制覇。しかし、4億ポンド（約859億円）以上を投じる大型補強を敢行して迎えた今シーズンは、連覇を目指したプレミアリーグで早々と優勝争いから脱落し、無冠という不本意な結果に。すると、現地時間5月30日に