All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：資産形成パパさん年齢性別：42歳男性同居家族構成：本人、妻（40歳）、長女（10歳）、長男（7歳）居住地：東京都住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人850万円、配偶者350万円現預金：1000万円リスク資産：800万円「子ども