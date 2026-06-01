タレントの中川翔子さんは6月1日、自身のInstagramを更新。息子が立ったことを報告しました。【写真】中川翔子と双子の息子たち「筋力が違うのかなぁ、スゴい」中川さんは「八ヶ月と一日、弟くんが立ったー！2秒くらい！つかまらずに！びっくりして写真撮りそびれたけど！」とつづり、15枚の写真と3枚の画像を投稿。次男とのツーショットや、息子たちそれぞれのソロショットなどです。2、3、5枚目の写真では、柵につかまって立つ