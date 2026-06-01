2026年6月は、社会全体のムードや個人の運気の流れが目に見えて変わっていく時期。前半はこれまでの歩みを振り返り、自分の居場所や内面的な安心感を育むのに最適な時期です。後半からは周囲に合わせるよりも、自分の美学や直感を信じて動くことが推奨されます。そんな6月のラッキーカラーは「ロイヤルブルー」。英国王室の公式カラーとして使われてきた歴史を持つ深く鮮やかな青は、「高貴さ」と「鮮烈な存在感」を併せ持ち、「誠