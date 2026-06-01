俳優の北村匠海（28）が6月1日、都内で行われた『第35回日本映画批評家大賞』授賞式に登壇。映画『愚か者の身分』で主演男優賞を受賞した。【写真】さわやか！スーツ姿で少し緊張めな笑顔を見せた北村匠海壇上のスピーチで北村は「ステキな賞をいただき、本当にありがとうございます。なぜ自分なのか、というのが1番最初に率直にいだいた感想ではありました。そこで選考理由を読ませていただいたところ、自分がこれまで歩んで