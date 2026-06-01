5月31日の『キリンチャレンジカップ2026』アイスランド戦を、後半からピッチに入った小川航基選手の終了間際のゴールで、辛くも1-0で勝利を収めたサッカー日本代表「サムライブルー」。【独自写真】都内カフェで目撃した、木村拓哉夫妻と稲葉浩志・元モデル妻この試合を中継した日本テレビは、6月11日からカナダ、メキシコ、アメリカの3か国で共同開催される「ワールドカップ2026（以下W杯）」に向けた、番組公式テーマソング