高市総理は1日、オランダのイェッテン首相と電話会談しました。今月中旬に予定されている天皇皇后両陛下の公式訪問の成功に向けた協力を確認したということです。高市総理「今月予定されております、天皇皇后両陛下のオランダご訪問の成功に向けて、引き続き緊密に協力していくということを確認した次第です」高市総理は1日、オランダのイェッテン首相とおよそ15分間、電話会談しました。天皇皇后両陛下は今月13日に羽田空港を出発