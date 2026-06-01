盗まれたマンホールのふた3枚のデザイン愛知県豊田市は1日、自動車の世界ラリー選手権（WRC）第7戦「ラリー・ジャパン」を盛り上げるため、市内の歩道に設置したマンホールのふた計3枚が盗まれたと明らかにした。マンホールには、過去のレースの様子などが描かれていた。大会は、5月29日から31日まで愛知、岐阜両県で開催されていた。市によると、今月1日午前、市民からの通報を受け、市職員が盗難を確認。同日午後、豊田署に