巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が5月31日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。プロ野球ファンの気になる疑問に回答した。19歳の女性リスナーから届いたのは、試合中のベンチで選手の座る場所は決まっているのか、ということ。これに長野氏は「指定席は決まってますね。だいたい場所は決