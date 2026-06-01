台湾最大野党の主席が、1日からアメリカを訪問すると発表しました。トランプ大統領との面会にも意欲を示しています。台湾の国民党の鄭麗文主席は1日、記者会見し、アメリカに向けて出発すると発表しました。サンフランシスコやワシントンなどを訪れる予定で、大学関係者や議員らと交流し、今月16日に台湾に戻るということです。鄭氏の訪米は去年11月の就任以来、初めてとなります。記者からトランプ大統領との面会について問われる