【漫画】本編を読む『夫がいても誰かを好きになっていいですか？アヤの選択』（ただっち/KADOKAWA）は、幸せなはずの日常が、ある日“禁断の恋”へと傾きはじめる瞬間を描いた、ネットで大反響を呼んだ話題作。結婚したら一生夫を愛するのは当たり前と信じていた29歳の専業主婦・アヤ。しかし、立派なマイホームに優しい夫と、誰もが羨む完璧な生活を手にしたはずなのに、彼女の胸には次第に息苦しさが積もっていく。埼玉へ移