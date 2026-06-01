日本の地名には、現代人が知らない不吉なエピソードが隠されていることがある。古典エッセイスト・大塚ひかりさんの著書『事故物件の日本史』（祥伝社新書）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Stock-Design※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Stock-Design■「連れ子」が焼き殺された笛吹峠過去の悲劇が地名に残っている、事故物件の名残のある地名というのが、ある。たとえば、岩手の笛吹峠の名前の由来……。