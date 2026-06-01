あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「セントラル・リーグ」の略語は？「セントラル・リーグ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「パ・リーグ」と並べられるリーグです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「セ・リーグ」でした！セ・リーグとは、日本プロ野球（NPB）を構成する2つのリ