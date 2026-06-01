「ウエストランド」井口浩之の「Ｇ１日本ダービー」をめぐる投稿が話題になっている。井口は１日までにニコニコの顔文字を５個つづり、照会結果一覧の写真をＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）に投稿。３連単が当たった画面になっており、購入金額９６００円に対し、払戻金額は４万７０５０円となっている。「＃日本ダービー」のハッシュタグがつけられたこの投稿に、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光の妻で、井口が所属する芸能事務所