◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年覇者ジャンタルマンタルが不在で、今年は混戦ムードが漂うが、Ｇ１馬が１０年連続連対中。今年は２４年朝日杯ＦＳ馬アドマイヤズーム、２３年ＮＨＫマイルＣ馬シャンパンカラー、２４年桜花賞馬ステレンボッシュ、２５年ＮＨＫマイルＣ馬パンジャタワーの４頭がスタンバイし