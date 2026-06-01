「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が、ドラマ出演を報告した。梶原は１日までに自身のインスタグラムを更新。「カンテレ・フジテレビ系７月期月１０ドラマ『ＧＴＯ』に若槻琴音役で出演させていただきます」と、俳優の反町隆史が主演を務める７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）への出演を報告。「た