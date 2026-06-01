北中米Ｗ杯メンバーから選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）が１日までに、このほど開設した自身の公式ＴｉｋＴｏｋを通じて、メンター役として代表チームに帯同する役割に向けて思いを語った。南野は約４０秒の動画を投稿し、「ファンサポーターの皆様、いつも応援ありがとうございます。僕は今、毎日リハビリに取り組んでいて、一日でも早く復帰して活躍しているところを皆さんにお届けできればなと思っています。そして、報