５月２９日、銅仁市江口県の「梵浄抹茶小鎮」で抹茶ドリンクの作り方を観光客に教える茶芸師。（江口＝新華社配信／申逸緂）【新華社貴陽6月1日】茶せんでたてる伝統的な茶道からラテまで、中国の抹茶が全く新しい姿で「Z世代」と呼ばれる若者を魅了し、新たな食文化をけん引している。貴州省銅仁市江口県の駱象村は、世界自然遺産に登録された梵浄山の麓に位置し、標高が高く低緯度で、霧の多い環境が抹茶の原料「てん