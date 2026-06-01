抹茶飲料を作る貴州貴茶集団の職員。（２０２５年４月１４日撮影、銅仁＝新華社記者／欧東衢）【新華社貴陽6月1日】中国貴州省の2025年の抹茶生産・販売量は2500トンと全国1位を維持した。同省産の抹茶は国内市場のシェアの半数を占め、欧州連合（EU）基準を満たす製品は日本やサウジアラビアなど54の国・地域に輸出されている。かつて深い山の中でひっそりと茂っていた緑の葉は今、抹茶という新たな姿で海を越えて日本や東南