ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」は1日に、予選3日目が行われた。序盤2日間は4、5、5着と、全くいいところがなかった喜井つかさ（36＝岡山）だが、3日目はお目覚めの捲り連発。力強いレースで連勝ゴールを決め、得点率も5.80として樋江井舞、今井美亜と並ぶ19位まで上昇した。2日目までは最悪の状態。引き波に入ると全く前に進まなかったが、「プロペラを大幅に叩き変えたら、だいぶ