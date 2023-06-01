イランのペゼシュキアン大統領との電話会談後、取材に応じる高市首相＝1日午後、首相官邸高市早苗首相は1日、イランのペゼシュキアン大統領と約15分間、電話で会談し、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の早期合意を求めた。「イランも最大限の柔軟性を発揮し、合意が一日も早く得られることを強く期待している」と伝えた。会談後、官邸で記者団に明らかにした。ペゼシュキアン氏は米国との交渉状況や今後の見通しを説明した。