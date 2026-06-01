俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、独立とプロデューサー業への進出について語った。芸能界デビューから所属していた大手芸能事務所アミューズを、22年に退所し独立。きっかけは、体に訪れた変調だったという。「コロナ禍になるちょっと前、実は体を壊していて。朝起きたら、顔が世に映せる顔じゃなくなってしまっていたんですよ。パンパンに腫れちゃって、何を