中堅企業に勤める20代のAさんは、友人との飲み会の帰り道、ほろ酔い気分で細い路地を歩いていました。ふと目に留まったのは、壁の一部が剥がれ落ち、庭木も伸び放題になった古い空き家でした。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」これを見たAさんは「どうせ壊す家だし、何か落書きしてみたいな」と軽く考えます。そして胸ポケットに差していた油性ペンで、白っぽい壁に大きく自分の名前や模様を書いてしまい