標準モデルより19万円安い！BMWジャパンは2026年5月27日、プレミアムコンパクトカー「1シリーズ」のラインナップに新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加し、全国の正規ディーラーで販売を開始しました。納車は同年6月以降が予定されています。1シリーズは、BMWならではのダイナミックなスタイリングとスポーティな運動性能に、日常使いしやすいコンパクトなボディサイズを融合したハッチバックモデルです。4代目