私はハルミ。マドカに正直に打ち明けると、マドカは怒るどころか「エターナルを全力で見送ってきて」と背中を押してくれました。私がどれほど彼らに救われてきたかを知る彼女は、後悔しながら式に参列するより、ライブで幸せになってほしいと言ってくれたのです。マドカの深い優しさに涙が止まりませんでした。マドカへの感謝を胸に、ようやく暗闇が晴れたような心地でした。しかしこの「ふたりだけの合意」が親世代の逆鱗に触れる