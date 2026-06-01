日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25）。今回のテーマは、「カレーなるスター大集合！絶叫アゲアゲで、もはや重力感じねぇ〜SP」。YOUもゾウもスタジオも、大絶叫の95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？ 【動画】深澤辰哉（SnowMan）初登場！「YOUは何しに日本へ？」最新回空港で声をかけたのは、ブラジルから来たロドリ