学校行事や園での集まりなど、保護者同士の関わりが見える場面で、ふと気になる「自分の立ち位置」。ひとりでいること自体は平気でも、それを子どもにどう見られているのか、不安に感じたことはないでしょうか。今回は、ママ友がいない”ぼっち”状態と子どもの関係について寄せられた声をもとに考えます。『ぼっちな人、自分がひとりでいる分にはいいけれど、子どもにひとりでいるところ見られるのはイヤ？』投稿者さんは「自分か