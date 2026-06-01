福西メリヤス（株）（大和高田市）と関連2社は、5月29日、事業を停止し、奈良地裁葛城支部への破産申請を田村由起弁護士（弁護士法人みお綜合法律事務所、大阪市北区梅田3−1−3）に一任した。負債は、3社合計で20数億円が見込まれる。福西メリヤスは、1951年に創業された。当初は県内産業である靴下製造を軸としていたが、同業者の増加もあって1967年よりストッキングの製造に業態を変更し、国内有数のパンティストッキング