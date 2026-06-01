5月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が119件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万4,143件に達した。2026年は1月（143件）、2月（140件）と小康状態が続いていたが、3月は162件と3カ月ぶりの150件超えを記録した。しかし、4月は一転して150件を下回り、5月は119件で、2021年1月以来の120件割れとなった。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロ