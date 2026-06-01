＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント最終日◇30日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞国内シニアで4度の賞金王を獲得し、最多優勝記録を持つプラヤド・マークセン（タイ）が最終日に「65」で回り、逆転で今季初優勝。自身が持つ記録を更新する通算26勝目を挙げた。60歳になっても変わらぬ強さを支える優勝ギアの取材をした。【写真】これがマークセンの”特注”パターネックの曲がりが