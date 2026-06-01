ゴルフに向かう道すがら、必ずと言っていいほど利用するコンビニエンスストア。「ゴルフ場の中にあったら便利なのに……」そう願っていたゴルファーも多いのではないだろうか。【写真】コンビニにゴルフ用品がずらり！ 限定のポンタ『Pro V1』も販売そんなユーザーニーズに応えるべく、岡山空港ゴルフコース（岡山県岡山市）のクラブハウス内に、日本初となるゴルフ場内店舗「ローソン岡山空港ゴルフコース店」がオープンした。オ