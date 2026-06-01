85歳の男が、マイクロバスで2人をひき逃げしたとみられる事件。その直前には“異常な運転”で、運転をやめるよう言われていたということです。◇亡くなった大石有記さん（36）の葬儀が、6月1日に営まれました。熱心なダンス講師だったといいます。大石さんの同僚「踊ることが大好きで、本当に周りを笑顔にしてくれる。たぶん嫌いな人誰もいない。みんなから好かれている女性」大石さんの友人「有記の本当に明るくて、ダンス