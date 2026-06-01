俳優の岸井ゆきのが6月1日、都内で行われた『第35回日本映画批評家大賞』授賞式に登壇。映画『佐藤さんと佐藤さん』で主演女優賞を受賞した。【全身ショット】ブラックドレスでスタイルの良さが際立つ岸井ゆきの映画『佐藤さんと佐藤さん』は、岸井と宮沢氷魚がダブル主演を務める天野千尋監督の作品で、「夫婦」という普遍的なテーマを軸に、人と人との関係を丁寧かつリアルに描いたオリジナルストーリー。苗字が同じ“佐藤”