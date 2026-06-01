2日(火)は台風6号が西日本に接近する予想です。その後、3日(水)には関東にも近づくでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■台風6号 今後は九州〜関東へ 最も接近するタイミングは？台風6号は、2日(火)未明にかけて沖縄地方に、2日(火)昼前にかけて奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、3日(水)にかけては暴風域を伴ったまま、西日本〜東日本に接近するおそれがあります。台風が最も近づくタイミングは、今