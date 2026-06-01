元フジテレビでフリーの田中大貴アナ（46）が1日、「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」のメディア部門を受賞し、大阪市内で行われた授賞式に出席した。田中アナは二女の父。兵庫県出身ということもあり、授賞式では「東京の父とも言える小倉智昭さん（故人）、こんな素晴らしい賞を頂きました。ありがとうございます」と、フジテレビの情報番組「とくダネ！」で共演した小倉氏に感謝した。同賞が関西にゆかりのある賞とい