きょう、JR新宿駅で痴漢の撲滅を訴えるキャンペーンが行われました。警視庁では、きょうから今月15日までを痴漢撲滅の強化期間としています。きょう、JR新宿駅で痴漢撲滅を訴えるキャンペーンが行われ、警視庁や鉄道事業者がチラシを配って痴漢の撲滅を訴えたほか、痴漢に遭った際にスマホの画面を見せることで周囲に被害を知らせることができる防犯アプリ「デジポリス」の活用を呼びかけました。警視庁によりますと、去年、東京都