ボートレース多摩川のＧIII「オールレディースリップルカップ」は１日、予選３日目が行われた。喜井つかさ（３６＝岡山）は２Ｒ、３コースからまくって１着。後半７Ｒも２コースからまくって制し連勝。２日目まで４、５、５着と成績は振るわなかったが、巻き返しに成功した。舟足も２日目までは満足いくレベルになかったが、３日目は「ペラを大幅に叩き変えて乗り心地が良くなりました。ターンでふわふわしていたのが、水を