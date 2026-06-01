女子プロレス「マリーゴールド」は２０日の後楽園大会でワールド王者・青野未来（３５）が、ナイトシェイド（２９）とＶ５戦を行うことを１日に発表した。青野は２８日の新宿大会でのタッグマッチ（青野＆後藤智香 vs ナイトシェイド＆ジェシー・ジャクソン）で、ナイトシェイドからネックハンギングボムで直接フォール負け。リング上で挑戦表明された。青野は試合後「もっと上へ上がるために、ああいう怪物も倒さないといけな