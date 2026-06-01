米NVIDIAは6月1日、台湾で始まるCOMPUTEX 2026に先駆けて基調講演を実施し、その中でWindows向けのArmベースSoC「RTX Spark」を発表した。FP4精度で1 PFlopsの性能を見込む。NVIDIA「RTX Spark」発表。最大128GBのメモリをCPU・GPU・Tensorコアで共有、120億パラメータのLLM動作最大構成では20コアのGrace CPUを搭載し、6144個のCUDAコアを組み合わせるモバイル製品向けチップ。最大128GBのメモリを共有し、CPUとGPU間を600GB/sのN