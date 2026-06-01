元「欅坂46」のメンバーでタレントの長濱ねるさん（27）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのセットアップで微笑む姿を披露した。少し首を傾げてポーズ長濱さんは、新しくできたショップを訪れ「オープンおめでとうございます」といい、「セットアップ、着心地が柔らかくて気持ちよかった」とコーディネートについて説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、淡いピンクの花柄のタンクトップとパンツ